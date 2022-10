Juno scruta la luna Europa da vicino: qualcosa fuoriesce dalla crosta ghiacciata

MeteoWeb

La foto con la più alta risoluzione mai scattata dalla missione Juno della NASA ha catturato i dettagli di una porzione specifica di Europa, luna di Giove, rivelando uno scorcio dettagliato di una regione enigmatica della crosta ghiacciata della luna, fortemente fratturata.

L’immagine copre circa 150×200 km della superficie di Europa, rivelando una regione attraversata da una rete di sottili solchi e doppie creste (coppie di lunghe linee parallele che indicano caratteristiche elevate nel ghiaccio).

La sonda Juno scruta Europa

Vicino alla parte in alto a destra dell’immagine, così come appena a destra e in basso al centro, ci sono macchie scure forse collegate a qualcosa che emerge dalle profondità sulla superficie, spiega la NASA. Sotto il centro e a destra c’è una superficie che ricorda una semiminima musicale, che misura 67 km in direzione Nord-Sud per 37 km Est-Ovest. I punti bianchi nell’immagine sono i segni della penetrazione di particelle ad alta energia provenienti dal forte ambiente di radiazioni attorno alla luna.

La Stellar Reference Unit (SRU) di Juno, una fotocamera stellare utilizzata per orientare il veicolo spaziale, ha ottenuto l’immagine in bianco e nero durante il flyby di Europa del veicolo spaziale, avvenuto il 29 settembre 2022, a una distanza di circa 412 km. Con una risoluzione che varia da 256 a 340 metri per pixel, l’immagine è stata catturata mentre Juno passava a circa 24 km/s su una parte della superficie che immersa nella notte, scarsamente illuminata dal “Jupiter shine“, la luce del Sole che si riflette sulle cime delle nuvole di Giove.

Progettata per condizioni di scarsa illuminazione, la SRU si è anche dimostrata un prezioso strumento scientifico, scoprendo fulmini nell’atmosfera di Giove, ritraendo l’enigmatico sistema di anelli di Giove e ora fornendo uno scorcio di alcune delle più affascinanti formazioni geologiche di Europa.

“Questa immagine sta svelando un incredibile livello di dettaglio in una regione non precedentemente fotografata a tale risoluzione e in condizioni di illuminazione così rivelatrici,” ha affermato Heidi Becker, co-investigatore capo della SRU.

Non saranno solo gli scienziati della SRU di Juno ad essere impegnati ad analizzare i dati nelle prossime settimane. Durante la 45ª orbita di Juno attorno a Giove, tutti gli strumenti scientifici della navicella hanno raccolto dati sia durante il sorvolo di Europa che poi di nuovo mentre sorvolava i poli di Giove 7 ore e mezza dopo.

Europa e l’oceano salato

Europa è la 6ª luna più grande del Sistema Solare con circa il 90% del diametro equatoriale della luna terrestre. Gli scienziati ritengono che un oceano salato si trovi al di sotto di un guscio di ghiaccio spesso km, sollevando domande sulla potenziale abitabilità dell’oceano.

All’inizio degli anni ’30, la navicella spaziale Europa Clipper della NASA raggiungerà la luna e tenterà di rispondere alle domande sull’abitabilità di Europa. I dati del passaggio ravvicinato di Juno forniscono un’anteprima di ciò che rivelerà la missione.