Allarme formaggi contaminati: richiamati diversi marchi e lotti

Numerosi lotti di formaggi contaminati sono stati richiami dai supermercati italiani per contaminazione da Escherichia coli. I richiami pubblicati sul sito web del Ministero della Salute riguardano diversi lotti di tre differenti prodotti.

Taleggio DOP a latte crudo Marchio Casarrigoni. Lotti di confezionamento n°25272 – 25276 – 25279 – 25280, ottenuti dal lotto di prodotto 04082A. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 28/11/22 (L. 25272) – 02/12/22 (L. 25276)-05/12/22 (L. 25279) – 06/12/22 (L. 25280). Si tratta di Taleggio forma intera.

Taleggio DOP a latte crudo Pascoli del Fattore. Lotti di confezionamento n°25272 – 25276 – 25277, ottenuti dal lotto di prodotto 04082A. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 28/11/22 (L. 25272) – 02/12/22 (L. 25276)-03/12/22 (L. 25277). Si tratta di Taleggio forma intera.

Taleggio DOP a latte crudo Terre d’Italia. Lotto di confezionamento n°25277, ottenuto dal lotto di prodotto 04082A. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 03/11/22. Si tratta di taleggio in porzione da 200g.

Per tutti i formaggi contaminati il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di STEC gene eae sg O26 in 25 g di prodotto“. Si tratta dunque di contaminazione da Escherichia coli produttore di Shiga-Tossina. A chi avesse già acquistato i prodotti di uno dei lotti indicati è richiesto di non consumare.