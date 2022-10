Frana killer in Venezuela, decine di morti e dispersi a Las Tejerias | FOTO

MeteoWeb

Una disastrosa frana in Venezuela ha provocato almeno 25 morti e oltre 50 dispersi, a seguito dell’esondazione di un fiume. I residenti di Las Tejerias a Santos Michelena, una città nello stato di Aragua 87 km a Sud/Ovest di Caracas, hanno avuto solo pochi secondi per mettersi in salvo, quando lo smottamento ha raggiunto le case.

“Stiamo assistendo a danni molto significativi e a perdite umane“, ha dichiarato il vicepresidente Delcy Rodriguez. “Stiamo lavorando per trovare queste persone“.

Durante la scorsa settimana, piogge torrenziali hanno causato inondazioni e vittime in 11 dei 23 Stati del Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro ha affermato che 20mila funzionari, tra cui soccorritori e membri delle forze di sicurezza, sono stati dispiegati nelle regioni colpite.