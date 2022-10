Francia, blackout elettrici “inevitabili” se l’inverno sarà freddo

MeteoWeb

Il segretario del Comitato centrale per le imprese di Électricité de France, Philippe Page Le Mérour, ha detto che la Francia non potrà evitare massicce interruzioni di corrente in caso di inverno normalmente freddo o particolarmente freddo.

Secondo i modelli prodotti dal CSE centrale di EDF, ci dovrebbe essere una carenza media di capacità energetica compresa tra 5 e 15 gigawatt (GW) in caso di picco di consumo durante la stagione invernale. Non è garantito che la Francia sarà in grado di acquistare l’elettricità mancante sui mercati, qualora anche i paesi vicini dovessero riscontrare una forte domanda, precisa il segretario del CSE.

In Francia ci sono 19 centrali nucleari attive che producono circa il 70% del fabbisogno energetico del Paese. Il problema, adesso, è il rimanente 30%. Non è possibile che la Francia sia in grado di produrre questa elettricità dalle sue riserve di gas perché questo richiederebbe al governo di rinnovare costantemente le sue scorte durante l’inverno. È anche improbabile che le energie rinnovabili svolgano un ruolo compensativo, ha affermato il CSE. Dei 35 GW di capacità installati in Francia nel fotovoltaico e nell’eolico, solo 2 GW di elettricità vengono prodotti in media in caso di picchi di consumo in inverno, a causa della mancanza di vento o sole in questi periodi.

“Se avremo un inverno normalmente freddo o molto freddo, la situazione non può accadere senza un massiccio distacco del carico e le cosiddette capacità di ‘allontanamento del carico’ non saranno sufficienti per superare l’inverno“, ha concluso Philippe Page Le Mérour.