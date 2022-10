Francia, Alpi Marittime: restrizioni sui carburanti e divieto di scorte

MeteoWeb

A partire da martedì 11 ottobre, in tutte le Alpi Marittime si applicheranno restrizioni sul carburante alla pompa. I privati non potranno acquistare più di 30 litri alla volta per un veicolo leggero. E questo a prescindere che funzioni a gasolio, benzina senza piombo o GPL. Per i veicoli pesanti di peso superiore a 3,5 tonnellate, il tetto massimo è di 120 litri di gasolio.

Vigerà anche il divieto di acquisto, distribuzione e trasporto di carburanti in contenitori trasportabili manualmente (taniche) in tutto il dipartimento delle Alpi Marittime. Quest’ultima norma è prevista da un altro decreto della prefettura.