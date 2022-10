Francia, da giorni scarseggia la benzina: lunghissime code alle stazioni di servizio | VIDEO

MeteoWeb

Proseguono oggi gli scioperi organizzati dal sindacato francese Cgt nelle raffinerie di ExxonMobil e TotalEnergies. Lo sciopero dei dipendenti delle raffinerie, che chiedono salari più alti, sta provocando il panico, con la benzina che scarseggia da giorni in Francia. Presso le stazioni di servizio, si formano code lunghissime, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Si registrano ripercussioni anche sui trasporti pubblici.

Secondo il Ministero dell’Energia francese, oggi alle 15:00 il 29,7% delle stazioni di servizio ha avuto difficoltà di approvvigionamento con almeno un prodotto di carburante (rispetto al 21% di sabato).

Le richieste del sindacato

Il sindacato chiede un aumento del 10% degli stipendi per i dipendenti di TotalEnergies nel 2022, tenendo conto dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Cgt ritiene che “la rivalutazione” di gennaio sia “insufficiente” alla luce dei “livelli reali di inflazione” e “si augura una risposta positiva” da parte delle aziende.

TotalEnergies propone di anticipare i colloqui con i sindacati

L’azienda francese TotalEnergies ha proposto di anticipare i colloqui sui salari annui in risposta alle richieste dei sindacati, per cercare di porre fine allo sciopero prolungato che ha interrotto le forniture in molte stazioni di servizio del Paese. “A condizione che i blocchi finiranno e tutti i rappresentanti del lavoro siano d’accordo, la società propone di anticipare a ottobre l’inizio dei colloqui annuali obbligatori sui salari”, si legge in una nota. Inizialmente i colloqui avrebbero dovuto iniziare a metà novembre.

La Cgt si è detta pronta a sedersi a un tavolo fin da lunedì. Le proteste avevano suscitato critiche dal governo, secondo cui finivano per danneggiare “le persone che lavorano”.