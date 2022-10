Francia, prosegue sciopero raffinerie: stazioni di servizio all’asciutto

MeteoWeb

Ancora raffinerie in fermento in Francia. Le forniture di benzina alle stazioni di servizio francesi sono ulteriormente diminuite nel corso del fine settimana. La causa è il proseguimento dello sciopero dei lavoratori del colosso petrolifero TotalEnergies che va avanti da settimane. Il punto della situazione è stato fatto ieri dal primo ministro Elisabeth Borne.

Il governo del presidente Emmanuel Macron sta affrontando crescenti disordini sociali a causa dell’elevata inflazione, con migliaia di persone che hanno protestato domenica contro l’impennata dei prezzi e diversi sindacati che chiedono uno sciopero generale. “Siamo a circa il 30% delle stazioni che hanno un problema di fornitura di almeno uno dei combustibili“, ha detto la Borne in un’intervista al canale televisivo francese TF1.

I dati del ministero dell’Energia di sabato hanno mostrato che il 27,3% delle stazioni di servizio francesi stava affrontando problemi di approvvigionamento, in calo dal 28,5% del giorno precedente e dal 30,85% di mercoledì, quando sono iniziate le requisizioni.

In base al piano di requisizione, ad alcuni lavoratori viene ordinato di tornare al lavoro per garantire la ripresa dei servizi minimi.