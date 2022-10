MeteoWeb

Fuga di gas, esplosione e crolli: paura nella notte a Firenze, in via dell’Agnolo, dove sono state evacuate famiglie, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto i vigili del fuoco.

La fuga di gas ha interessato un appartamento situato al 1° piano di un edificio di 3 piani. La deflagrazione ha provocato il cedimento dei muri interni di suddivisione, e l’edificio è stato dichiarato al momento inagibile, in attesa di altre verifiche sulla staticità.