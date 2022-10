Fuga di gas ed esplosione nel Torinese: appartamento sventrato e feriti a Carignano

MeteoWeb

Esplosione, danni e feriti questa mattina nel Torinese: una bombola del gas è esplosa in un appartamento di una palazzina residenziale a Carignano, in via Braida, dove vive una persona anziana. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento si registrano 5 feriti: non sarebbero in gravi condizioni e sono stati tutti trasportati all’ospedale di Moncalieri.

L’appartamento dove è avvenuta l’esplosione è completamente sventrato. Danneggiati anche altri tre alloggi. La palazzina è stata dichiarata temporaneamente inagibile.