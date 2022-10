“Fuori dal coro” non sarà cancellato: le precisazioni di Mediaset

MeteoWeb

“Nessun caso Giordano“, fanno sapere da Mediaset. La trasmissione “Fuori dal coro” verrà sospesa solo per un paio di mesi, tra novembre e gennaio, ma i motivi non sono né di natura economica, né di share. Secondo fonti vicine a Mediaset, infatti, la sospensione della trasmissione era già in programma.

Mediaset precisa che “Fuori dal coro” proseguirà dunque regolarmente fino alla puntata del 15 novembre, per poi essere sospesa solo per un paio di mesi. Il ritorno in televisione è previsto a gennaio, subito dopo il periodo delle feste.