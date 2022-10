Gallette di riso contaminate: “pericolo per la salute, non consumare”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per gallette di riso contaminate. Nello specifico si tratta di un prodotto a marchio Carrefour Bio, denominato “Gallette di riso giganti“. Lo snack è prodotto da Continental Bakeries – Granco SA, in Belgio.

I lotto di produzione richiamati sono i seguenti:

R22159A, scadenza 09/06/2023, peso 200 grammi

R22169A, scadenza 10/06/2023, peso 200 grammi

Il motivo del richiamo è indicato in “Possibile presenza di micotossine“, il cui consumo in grandi quantità può causare danni alla salute. Ai consumatori che abbiano già acquistato le gallette è richiesto di non consumare e riportare al punto vendita. L’avviso vale solo per i lotti indicati.

Per eventuali informazioni è possibile inoltre contattare il Servizio Clienti Carrefour al n° verde 800 650 650.

