“Il trasporto di gas russo nell’ambito dei contratti di Gazprom Export attraverso l’Austria è stato sospeso a causa del rifiuto dell’operatore austriaco di confermare le nomine di trasporto. Il motivo è legato alle modifiche normative avvenute in Austria a fine settembre”. Lo afferma Gazprom in una nota in riferimento al blocco dei flussi verso Tarvisio.

“Gazprom sta lavorando per risolvere il problema insieme ai buyer italiani”, ha aggiunto il colosso russo del gas.