Gas, Cingolani: “Paese in sicurezza, l’inverno sarà tranquillo”

In merito al gas “abbiamo messo in sicurezza il Paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. Gli stoccaggi sono pieni. Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione. Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese. Il price cap l’avevamo proposto mesi fa. La Commissione europea è stata lenta, poi ha accelerato. Speriamo anche che la guerra finisca“: è quanto ha affermato il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a un webinar di Rcs Academy su Repower Eu.

Il price cap si configurerà come “un intervallo entro il quale il TTf potrà variare senza picchi assurdi” e, in Europa, “credo che si possa giungere ad una conclusione, un compromesso, che possa limitare i costi,” ha sottolineato il Ministro.