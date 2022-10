Gas: Energean annuncia scoperta al largo di Israele

MeteoWeb

La società Energean ha effettuato una scoperta di gas nel pozzo esplorativo Hermes nel Mar Mediterraneo, al largo di Israele.

Il pozzo esplorativo Hermes si trova nel Blocco 31: stime preliminari indicano che la struttura contiene 7-15 miliardi di metri cubi di risorse di gas naturale recuperabili, ha reso noto Energean.

È in corso un’analisi dettagliata dei dati raccolti dal pozzo, con l’obiettivo di affinare le stime volumetriche e la potenziale commercializzazione sia per la scoperta che per l’intera area.