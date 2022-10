Gas, Erdogan: “accordo con Putin per un hub in Turchia”

MeteoWeb

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato di avere raggiunto un accordo con il presidente russo Vladimir Putin sulla creazione di un hub del gas in Turchia.

“Con Putin è stato raggiunto un accordo per la creazione di un hub del gas in Turchia,” ha affermato Erdogan. “Creeremo un hub per il gas dalla Russia. Come ha detto Putin, l’Europa può ottenere gas naturale attraverso la Turchia“.

La creazione in Turchia del più grande hub del gas in Europa era stata proposta da Putin a Erdogan lo scorso 13 ottobre ad Astana, in Kazakistan. “I prezzi del gas di un hub in Turchia potrebbero essere determinati senza influenze politiche,” aveva dichiarato il presidente russo. Esprimendo apprezzamento per l’affidabilità dimostrata da Ankara Putin aveva aggiunto: “La fornitura energetica russa alla Turchia è in linea con le richieste e potrebbe essere aumentata“.