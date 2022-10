Gas, Putin: “in Europa vogliono accordi, hub in Turchia velocemente”

MeteoWeb

La costruzione di un hub del gas in Turchia è un’operazione molto veloce. E’ quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. “Sono sicuro che verranno firmati contratti sul gas, ci sono molti in Europa che lo vorranno“, ha aggiunto. “Ci sono sempre acquirenti di gas. Questo prodotto è molto richiesto nel mondo. E’ l’idrogeno più ecologico e una fonte di energia primaria ideale per il periodo di transizione verso l’energia verde“. Sono queste le parole pronunciate da Putin in una conferenza stampa, dopo un incontro trilaterale con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev a Sochi. “So che ci sono molti consumatori. E ci sono anche molti che vogliono comprare gas russo“, ha aggiunto.