Gas, Ue: non c’è accordo politico sul price cap, si punta agli acquisti congiunti

L’Unione Europea presenta un nuovo pacchetto di emergenza per affrontare la crisi energetica, scommettendo su misure per rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri. Ma il blocco si asterrà dall’immediato limite al prezzo del gas (price cap) tra divisioni politiche e preoccupazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento.

La Commissione Europea prevede di proporre misure per evitare picchi estremi dei prezzi dei derivati energetici e di utilizzare il potere d’acquisto congiunto dell’UE come leva nei negoziati con i fornitori globali di gas, secondo una bozza di documento visionata da Bloomberg News. Il braccio esecutivo del blocco vuole anche lanciare un nuovo indice di gas naturale liquefatto per riflettere meglio la realtà energetica della regione dopo il taglio delle forniture di gasdotti dalla Russia.

In gioco c’è il futuro dell’economia del blocco da 17,3 trilioni di euro, che la crisi energetica minaccia di portare alla recessione mentre le aziende e i consumatori sono in balia di bollette dell’elettricità e del gas. L’UE sta cercando di bilanciare le richieste di più della metà dei 27 Stati membri dell’UE di limitare i prezzi del gas con la necessità di evitare di minare il suo mercato unico o di approfondire le divisioni economiche tra gli Stati membri.

“Questo è il momento di agire, per questo inverno e oltre“, secondo la bozza di documento. “L’attuale situazione causa disagi economici e sociali, gravando pesantemente sui cittadini e sull’economia. L’aumento dei costi energetici sta portando a una riduzione del potere d’acquisto per i cittadini e alla perdita di competitività per le aziende”.

Il braccio esecutivo dell’UE sta anche cercando l’autorità dei governi nazionali per proporre, solo come ultima risorsa, limiti di prezzo alle transazioni sulla Dutch Title Transfer Facility, il cui indice principale è il punto di riferimento per tutto il gas scambiato nel continente. Tale misura potrebbe essere utilizzata mentre il blocco sta sviluppando il suo nuovo indice GNL per evitare aumenti dei prezzi e limitare la speculazione. Avrebbe bisogno dell’approvazione delle nazioni dell’UE in un processo separato e sarebbe valida per non più di tre mesi.

Frenare la volatilità

Per creare un meccanismo più diretto per scongiurare la volatilità del prezzo del gas, il pacchetto richiederebbe alle sedi di negoziazione di istituire un nuovo meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera nei derivati di elettricità e gas entro il 31 gennaio 2023. Nel tentativo di evitare interruzioni indesiderate su mercati per contratti meno liquidi, lo strumento dovrebbe concentrarsi sui derivati energetici a fronte mese, ha mostrato il documento.

“Più successo avremo per quanto riguarda l’energia, più forte sarà la posizione economica e sociale in cui ci troveremo”, ha detto Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, ai legislatori europei a Strasburgo. Ma “non sarà possibile proteggere tutti dalle conseguenze della guerra“, ha aggiunto in riferimento all’invasione russa dell’Ucraina. L’Ue dovrebbe invece concentrarsi sul sostegno alle famiglie vulnerabili e alle imprese più colpite per evitare di alimentare l’inflazione.

Vertice Ue

Il piano della Commissione sarà discusso dai leader dell’Ue in un vertice del 20-21 ottobre a Bruxelles. Secondo una bozza di dichiarazione politica dei capi di governo, potrebbero approvare un piano per “esplorare un corridoio dinamico dei prezzi temporaneo del gas naturale“ che sarebbe implementato prima che un nuovo indice GNL sia in vigore e probabilmente sosterranno gli acquisti congiunti di gas. Nella fase successiva, i Ministri dell’Energia discuteranno i dettagli in un incontro a Lussemburgo il 25 ottobre.

La piattaforma comune di acquisto coordinerebbe il riempimento delle riserve di gas. Se le scorte di stoccaggio si esauriscono alla fine di questo inverno, secondo la Commissione, raggiungere l’obiettivo di riempimento del 90% entro novembre 2023 potrebbe essere più difficile il prossimo inverno. Il piano prevede di obbligare gli Stati membri ad acquistare congiuntamente gas sufficiente per rappresentare almeno il 15% del loro stoccaggio e consentire alle aziende di formare un consorzio europeo per negoziare contratti a lungo termine. Le fonti di approvvigionamento russe sarebbero escluse dalla partecipazione.

Per evitare blackout e razionamento durante la stagione di riscaldamento, l’UE ha già concordato un obiettivo di taglio volontario del consumo di gas del 15%, con un’opzione di attivazione obbligatoria. La Commissione seguirà da vicino le misure di riduzione della domanda ed è pronta ad attivare il passaggio ai tagli obbligatori o addirittura a rivedere gli obiettivi se le misure attuali si rivelano insufficienti, secondo la bozza.

Il pacchetto offrirà inoltre agli Stati membri gli strumenti per utilizzare gli aiuti di Stato per mitigare l’impatto della crisi energetica elevata su aziende e famiglie, con la possibilità agli Stati membri di utilizzare fino a 40 miliardi di euro dai fondi di coesione del blocco. Per aumentare la liquidità nei mercati energetici, la Commissione proporrà di aumentare la soglia di compensazione per le controparti non finanziarie a 4 miliardi di euro e di ampliare per un anno l’elenco delle attività idonee che potrebbero essere utilizzate come garanzia.

In aggiunta a ciò, la Commissione sta cercando di rafforzare la sua strategia RePowerEU per ottenere l’indipendenza energetica con un finanziamento comune aggiuntivo.