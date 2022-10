Gas, Urso: “in pochi mesi si può raddoppiare la produzione”

MeteoWeb

“Dieci anni fa noi estraevamo dagli attuali giacimenti di gas 13 mld di metri cubi; dieci anni dopo solo 3 miliardi. I dieci che ci mancano sono stati acquistati dalla Russia: è una follia. Se si può tornare a produrre più gas? Sì, almeno il doppio di quello attuale: si può giungere in pochi mesi da 3 a 6 miliardi di metri cubi, poi ci sono i giacimenti nel mar Adriatico“. E’ quanto dichiarato da Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, ospite a Restart, in onda questa sera su Rai2. “Dobbiamo diversificare le fonti energetiche, l’Italia può diventare l’hub del gas d’Europa, ma dobbiamo anche produrre più energia in Italia“, ha concluso Urso.