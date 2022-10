Gas, Venier (Snam): “rischio in caso di inverno molto freddo”

MeteoWeb

“Il prezzo del gas è frutto della domanda e dell’offerta. In queste settimane stiamo vedendo dei prezzi che sono scesi particolarmente ed è frutto di un clima più caldo e anche soprattutto del fatto che si sono riempiti gli stoccaggi fino al massimo livello possibile. Questo è un elemento di garanzia anche per il prossimo inverno, ovviamente non è in grado di assicurarci tutto il gas di cui avremo bisogno nel caso in cui il clima fosse molto freddo. E’ chiaro che questo è un elemento di incertezza imprevedibile oggi”. Lo ha detto l’ad di Snam, Stefano Venier, a margine di un incontro al Mib di Trieste, rispondendo a una domanda sulla stabilizzazione del prezzo del gas e sulle scorte a disposizione per l’inverno.