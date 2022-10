Gas: Francia, Spagna e Portogallo avviano gasdotto BarMar

MeteoWeb

I governi di Francia, Spagna e Portogallo “hanno deciso di abbandonare il progetto MidCat“. Si tratta del gasdotto dalla Spagna alla Germania non voluto dalla Francia, “e di creare invece, in via prioritaria, un Corridoio dell’energia verde che colleghi Portogallo, Spagna e Francia con la rete energetica dell’Ue“. E’ quanto dichiarato dai tre governi in una nota congiunta diffusa dopo l’incontro tra Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e Antonio Costa prima del vertice Ue in corso a Bruxelles.

I governi Ue stanno sviluppando “un gasdotto marittimo che colleghi Barcellona con Marsiglia (BarMar) quale opzione più diretta ed efficiente per collegare la penisola iberica all’Europa centrale“. “Queste infrastrutture per l’idrogeno – si legge ancora nella nota – devono essere tecnicamente adattate per il trasporto di altri gas rinnovabili, nonché una quota limitata di gas naturale come fonte energetica transitoria”.

Per quanto riguarda l’elettricità, i leader stranieri “hanno espresso il loro pieno sostegno per accelerare gli sforzi per finalizzare il nuovo collegamento elettrico attraverso il golfo di Biscaglia” e “hanno convenuto di identificare, valutare e attuare nuovi progetti di interconnessione elettrica tra Francia e Spagna”. I ministri dell’Energia daranno il via ai lavori preparatori su questi temi, conclude la nota.