Genova, Aeroporto assaltato e occupato dai lavoratori Ansaldo: voli bloccati

L’aeroporto di Genova è al momento occupato dai lavoratori di Ansaldo e non è operativo. Alcuni lavoratori hanno organizzato un blocco nella zona d’ingresso degli imbarchi. Appeso lo striscione che apriva il corteo ‘Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia‘. I voli sono tutti bloccati sia in partenza che in arrivo.

Momenti di tensione davanti all’aeroporto di Genova tra la polizia e i lavoratori di Ansaldo Energia scesi in piazza per il secondo giorno consecutivo per chiedere la ricapitalizzazione dell’azienda e la difesa del posti di lavoro. I manifestanti, circa un migliaio, hanno infatti sfondato un piccolo cordone di poliziotti che cercava di impedirgli di raggiungere lo scalo, per poi fare irruzione all’interno dell’aeroporto al grido “Vogliamo solo lavoro”