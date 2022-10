Geotermia, l’INGV all’International Geothermal Association a Larderello

MeteoWeb

Oggi e domani, 11 e 12 ottobre, a Larderello in Toscana, si incontrano i rappresentanti delle istituzioni scientifiche e dell’industria energetica di 25 nazioni, con circa 200 partecipanti, all’International Geothermal Association.

Il workshop “The Geothermal Icon”, organizzato in collaborazione con Enel Green Power all’interno del programma “Accelerating Geothermal”, ha l’obiettivo di condividere il know how sulla geotermia per uno sviluppo sostenibile e progressivo verso la transizione ecologica energetica in Italia e nel mondo.

Un appuntamento per condividere momenti di confronto di alto livello scientifico e visite sul campo, immersi tra le manifestazioni naturali e le centrali geotermiche della Toscana. Numerosi i partecipanti e relatori esponenti del mondo scientifico, accademico e industriale internazionale. Nel convegno è emerso come in molte nazioni la geotermia sia diventata una risorsa insostituibile per il mix energetico sostenibile.

Larderello, che da decenni ospita un impianto ad alta tecnologia per la trasformazione in energia del calore geotermico dell’area, si conferma la Capitale mondiale della geotermia.

ll distretto geotermico toscano di Enel Green Power è il più antico e al contempo il più innovativo del mondo: 34 centrali geotermoelettriche distribuite tra la provincia di Pisa, di Siena e di Grosseto. Si riesce, così a produrre quasi 6 miliardi di KWh annui che soddisfano circa il 33% del fabbisogno elettrico toscano, fornendo calore utile a riscaldare oltre 10mila utenze, 26 ettari di serre e aziende dell’industria agroalimentare e dell’artigianato.

La geotermia, inoltre, ha una rilevanza anche come bene culturale, storico e turistico facendo registrare circa 60 mila visite all’anno, attraverso itinerari inediti nel cuore caldo della Toscana.

L’IGA (International Geothermal Association), fondata nel 1988, è un’organizzazione scientifica, educativa e culturale che opera su scala mondiale. L’organizzazione conta più di 2.000 membri di 65 Nazioni, ha uno status di consulente speciale dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite ed è partner dell’Unione Europea nella Campaign for Take Off (CTO) per le Energie Rinnovabili. Gli obiettivi dell’Associazione sono incoraggiare la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo delle risorse geotermiche in tutto il mondo attraverso la compilazione, pubblicazione e disseminazione di informazioni e dati scientifici e tecnici, sia all’interno della comunità degli specialisti in geotermia, sia tra questi e l’opinione pubblica.