Germania, il Ministro Baerbock: “non dobbiamo più essere dipendenti dalla Cina”

Il Ministro degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock (Verdi), chiede maggiore cautela nei rapporti con la Cina. “Dobbiamo ricalibrare le nostre relazioni politiche, ma soprattutto economiche con la Cina come sono oggi”, ha detto alla “Süddeutsche Zeitung”. La lezione da trarre dagli errori commessi nella politica russa è “che non ci rendiamo più esistenzialmente dipendenti da nessun Paese che non condivida i nostri valori”.

Baerbock ha quindi usato un tono chiaramente diverso rispetto al cancelliere Olaf Scholz, che prevede di visitare la Cina all’inizio di novembre. “Dobbiamo continuare a fare affari anche con la Cina”, ha detto esplicitamente Scholz alla Industry Association of Mechanical Engineering (VDMA).

“La completa dipendenza economica basata sul principio della speranza ci rende politicamente ricattabili. Non dobbiamo commettere questo errore una seconda volta“, ha affermato Baerbock. La Cina si isola dal mondo, minaccia un’azione militare contro Taiwan e cerca di stabilire le proprie regole invece delle norme internazionali. “Ciò non significa decoupling completo, cosa che non puoi fare con uno dei Paesi più grandi. Ma apertura di mercati alternativi in Asia, diversificazione e gestione del rischio”, ha sottolineato.

“Con ogni investimento in infrastrutture critiche tedesche, dobbiamo chiederci cosa potrebbe significare nel momento in cui la Cina si opponesse a noi come democrazia e comunità di valori“, ha avvertito. C’è accordo sul fatto “che dobbiamo ridurre drasticamente la nostra vulnerabilità”, ha detto Baerbock.