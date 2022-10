MeteoWeb

Il consumo di gas in Germania rimane troppo elevato e la situazione potrebbe diventare molto seria se il consumo non viene ridotto in modo significativo, ha avvertito oggi il capo dell’autorità di regolamentazione della rete del Paese.

“Faremo fatica a evitare un’emergenza del gas questo inverno senza almeno il 20% di risparmio nelle famiglie private, nelle imprese e nell’industria”, ha detto Klaus Mueller a Reuters.