Tragedia di proporzioni catastrofiche a Giacarta, capitale dell’Indonesia e metropoli da 11 milioni di abitanti, dove la cupola della Moschea Jame del Centro Islamico ha preso fuoco ed è crollata dopo un incendio.

Le prime immagini sono drammatiche e si teme che gli effetti siano pesantissimi in termini di numero di morti. Non sono ancora note le cause del disastro.

Seguiranno aggiornamenti