Giappone: lanciato il primo razzo ibrido alimentato con rifiuti

Un team di ricercatori dell’Università di Kanagawa ha lanciato sabato scorso un razzo ibrido dalla costa del nordorientale del Giappone: ha utilizzato rifiuti di plastica come parte del combustibile, rappresentando così un passo avanti verso lo sviluppo sostenibile dello Spazio.

I razzi ibridi sono noti per i vantaggi a basso costo e per la loro sicurezza. Sono alimentati da combustibili liquidi come il protossido di azoto e sono esenti dal pericolo di esplosione o emissioni di gas pericolosi.

Il razzo del team prevedeva l’utilizzo dei rifiuti dei modelli in plastica della serie anime giapponese “Gundam” come parte del combustibile, in collaborazione con Bandai Namco Holdings Inc., il produttore dei modelli in plastica.

I rifiuti sono stati riciclati in carburante per missili utilizzando la tecnologia di elaborazione dell’Università di Shinshu nella prefettura di Nagano, nel Giappone centrale.

Il razzo è decollato dalla costa di Noshiro, nella prefettura di Akita.