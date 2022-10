Giappone, nuova legge per obbligare gli ospedali a “continuare ogni tipo di cura anche durante le epidemie”

MeteoWeb

Nel disegno di legge discusso la scorsa settimana in consiglio dei ministri relativo alle “nuove norme sociali di prevenzione delle epidemie“, il governo giapponese ha inserito la norma secondo cui gli ospedali saranno obbligati a continuare ogni tipo di cura e assistenza sanitaria anche nel pieno di epidemie, nonché a dotarsi entro il 2023 di un piano che preveda procedure adeguate, da adottare in caso di diffusione di epidemie, per far fronte a rapidi aumenti del numero di pazienti. Il disegno di legge, secondo le intenzioni del governo, dovrà essere approvato entro il termine della sessione straordinaria del parlamento che si chiuderà il prossimo 10 dicembre.

Il governo giapponese ha presentato anche un altro disegno di legge per consentire agli hotel e alle locande in stile giapponese note come “ryokan” di rifiutare gli ospiti non provvisti di mascherine, sebbene nel paese non sia in vigore formalmente alcuna misura restrittiva. La norma, approvata dal consiglio dei ministri la scorsa settimana, ha lo scopo di “delineare un quadro giuridico tale da consentire un rapido controllo di possibili nuove ondate di infezioni” e “garantire ambienti protetti per i viaggiatori“. Secondo le norme precedentemente vigenti, non era consentito agli operatori turistici rifiutare ospiti se non in presenza di “chiari sintomi gravi di malattie“.