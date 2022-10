Giorgia Meloni capovolge l’ideologia green: “difenderemo l’ambiente, ma con l’uomo al centro”

MeteoWeb

Il governo uscente ha avuto “un approccio ideologico assurdo con vincoli che non aiutano la sostenibilità, noi vogliamo difendere l’ambiente con l’uomo dentro, non vogliamo cacciare l’uomo. La sostenibilità deve essere ambientale, sociale ed economica“. Con queste parole, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervenendo all’evento di Coldiretti a Milano ha capovolto l’ideologia green che negli ultimi dieci anni ha dominato l’Europa capovolgendo le priorità dello sviluppo umano, predicando la decrescita felice con le aberrazioni ultra ambientaliste.

“Sull’agroalimentare ci sono tre grandi questioni, il primo è la sostenibilità ambientale, sociale ed economica: vogliamo difendere l’ambiente con l’uomo dentro. Il tema della protezione è la seconda questione cioè qualità, difesa del marchio e delle filiere – ha aggiunto Giorgia Meloni dal palco Coldiretti -. La sovranità alimentare è la terza questione, ed è centrale: ci hanno raccontato che il libero commercio senza regole ci avrebbe reso tutti più ricchi, ma non è andata così, la ricchezza è concentrata verso l’alto e ci siamo indeboliti dipendiamo da tutti per tutto. La grande sfida dell’Italia e dell’Europa nei prossimi anni sarà la sfida di un approccio pragmatico, serio, diverso al tema delle catene di approvvigionamento. E’ accaduto che sistemi meno democratici del nostro hanno guadagnato campo nel mondo e noi ci siamo indeboliti perché non abbiamo controllato quello che andava controllato per il nostro destino. Ora il nostro destino è controllato da ciò che non puoi controllare” quindi “l’Italia e l’Europa devono ripensare le catene di approvvigionamento: devi controllare le catene altrimenti sei in balia degli eventi, è una questione di sicurezza e ci aiuta a far crescere la nostra ricchezza. Questo è il nostro approccio a questa materia“.