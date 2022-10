Ecologisti imbrattano ‘I girasoli’ di Van Gogh con zuppa al pomodoro

Militanti ecologisti impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio ‘Just Stop Oil‘ hanno lanciato un liquido contro “I girasoli” di Van Gogh. Il liquido è stato lanciato contro la celeberrima opera esposta alla National Gallery di Londra.

“Gli attivisti hanno vandalizzato I girasoli di van Gogh alla National Gallery – si legge su Twitter –. Il vandalismo o la distruzione dell’arte è sempre un atto autoritario. Ma più di questo – rappresenta un ripudio della civiltà e delle conquiste dell’umanità“.

La notizia è riportata dai media britannici, che hanno anche diffuso un video del raid contro l’opera d’arte.

Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.

The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act.

But more than that – it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.pic.twitter.com/8gLTjekvIt

— Andrew Doyle (@andrewdoyle_com) October 14, 2022