Nelle gocce d’acqua si cela il meccanismo alla base della vita sulla Terra

MeteoWeb

Per decenni è stato teorizzato che la vita sulla Terra sia iniziata negli oceani, ma la chimica alla base di questo processo era rimasta un mistero. Secondo una ricerca della Purdue University, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), il meccanismo alla base si nasconde nelle gocce d’acqua: in questo ambiente infatti, al confine tra acqua e aria, si verificano reazioni chimiche velocissime che hanno consentito agli amminoacidi primordiali di unirsi per formare molecole più complesse.

Gli amminoacidi, portati sulla Terra primordiale dai meteoriti, per legarsi richiedono la perdita di una molecola d’acqua: per tale motivo non si riusciva a comprendere come potesse avvenire una reazione chimica che necessita di acqua ma anche di uno spazio lontano dall’acqua.

Secondo gli studiosi guidati da Graham Cooks, nelle gocce, dove l’acqua incontra l’aria, si verificano reazioni incredibilmente rapide che consentono alle proteine di formarsi, senza bisogno di altre molecole che favoriscano e velocizzino il meccanismo.

“Questa è essenzialmente la chimica dietro l’origine della vita,” ha spiegato Cooks. “È la prima dimostrazione che le molecole primordiali, semplici amminoacidi, possono formare spontaneamente molecole più complesse, gli elementi costitutivi della vita, all’interno di goccioline di acqua pura“. “Si tratta di una scoperta fondamentale“, che potrebbe anche contribuire alla ricerca di vita su altri pianeti.