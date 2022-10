Governo Meloni: Cingolani consigliere a Palazzo Chigi

MeteoWeb

L’ex ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani lavorerà a Palazzo Chigi come consigliere. Lo si apprende da fonti di governo. “Il primo dossier” di cui dovrà occuparsi il governo è “l’energia. Cingolani sarà consulente del governo gratuitamente. Meloni ha annunciato in consiglio dei ministri che intende collaborare per favorire transizione di questo file così importante“, una collaborazione che sarà “sicuramente gratuita e nell’interesse dell’Italia“. E’ quanto dichiarato dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm.