Grave incidente con la bici in Aspromonte, ciclista salvato con l’elisoccorso

E’ dovuto intervenire l’elisoccorso per salvare la vita ad un ciclista che ieri stava pedalando con un gruppo di amici appassionati dello sport su due ruote in Aspromonte, tra i boschi del Parco Nazionale in provincia di Reggio Calabria. Quando il gruppo si trovava nei pressi di Gambarie, uno di loro ha avuto un incidente – la cui dinamica non è nota – e si è tagliato in profondità la gamba all’altezza del ginocchio, probabilmente con la guarnitura delle pedivelle o con la catena, perdendo molto sangue.

Il malcapitato è stato trasportato in ospedale e ha rimediato più di 60 punti di sutura al ginocchio, che era letteralmente aperto in due da un lato all’altro. Adesso fortunatamente è a casa e sta bene.