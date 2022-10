Guerra Ucraina, blackout a Kiev: la capitale è al buio

MeteoWeb

Continuano i bombardamenti della Russia in Ucraina, indirizzati alle infrastrutture critiche. Tante città devono fare i conti anche con i blackout. Anche Kiev stasera è senza elettricità: la capitale dell’Ucraina è al buio.

Da domenica 23 ottobre, a Kiev sono in vigore interruzioni programmate della corrente elettrica dopo i ripetuti attacchi russi all’infrastruttura energetica del Paese. Lo ha reso noto in un comunicato la utility Dtek. “Il 23 ottobre, l’operatore energetico nazionale Ukrenergo ha introdotto delle interruzioni di stabilizzazione a Kiev per evitare incidenti”, ha annunciato la Dtek, aggiungendo che i blackout dovrebbero durare “non più di quattro ore“, ma potrebbero essere più lunghi “a causa dell’entità dei danni al sistema di alimentazione elettrica”.