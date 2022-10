Guerra Ucraina, Stoltenberg: “conseguenze serie se Putin usa armi nucleari”

MeteoWeb

“La retorica sul nucleare del presidente Putin è pericolosa e imprudente, l’abbiamo sentita diverse volte prima ma questo non cambia il fatto che sia pericolosa. Per questo abbiamo detto chiaramente al presidente Putin che qualsiasi uso di armi nucleari avrebbe conseguenze gravi per la Russia e cambierebbe naturalmente la natura del conflitto“. E’ quanto dichiarato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante un’intervista al programma ‘Meet the press‘ sulla rete Nbc.

“Abbiamo anche chiarito che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai combattuta, questo è un messaggio che la Nato e gli Alleati della Nato mandano alla Russia“, ha precisato Stoltenberg. “Questa è una guerra che il presidente Putin ha iniziato, è una guerra per sua scelta. La Nato non fa parte di questo conflitto, quello che facciamo è fornire sostegno all’Ucraina, una nazione indipendente e sovrana in Europa che ha il diritto di difendersi da un’aggressione di guerra“, ha concluso.