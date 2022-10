Halloween: rito tra morte e vita che viene dai Celti

MeteoWeb

Halloween non nasce in America ma ha origini antichissime rintracciabili nell’Irlanda dei Celti, dove era il capodanno celtico. Questa tradizione è poi arrivata negli Stati Uniti nel 1800 grazie agli emigranti. Halloween (da “All Hallows’ Eve” e “Hallow”) è la parola arcaica inglese che significa Santo: la vigilia di tutti i Santi, quindi.

I Celti, che erano prevalentemente un popolo di pastori, alla fine della stagione estiva riportavano a valle le loro greggi, per prepararsi all’arrivo dell’inverno e all’inizio del nuovo anno che per loro era proprio il primo novembre, quando terminava ufficialmente la stagione calda, iniziava la stagione del freddo e il sole andava via prima. Il passaggio dall’estate all’inverno è lo Samhain, summer’s end, fine dell’estate, il capodanno celtico, alle origini di Halloween. Il bestiame era stato ben nutrito e le scorte per l’inverno erano state preparate: ci si poteva riposare e si ringraziavano gli dei. I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, questo giorno chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e che le forze degli spiriti potessero unirsi al mondo dei viventi.

Il capodanno celtico era, dunque, una celebrazione che univa la paura della morte e degli spiriti all’allegria dei festeggiamenti per la fine del vecchio anno. Durante la notte del 31 ottobre si tenevano dei raduni nei boschi e sulle colline per la cerimonia dell’accensione del fuoco sacro e venivano effettuati sacrifici animali, mascherandosi con le pelli degli animali uccisi per spaventare gli spiriti.

Con l’avvento del Cristianesimo, a queste festività sono stati aggiunti contenuti e significati diversi. Cristiani e Celti vennero a contatto attraverso le conquiste romane. La Chiesa tentò di sradicare i culti pagani ma Halloween non fu completamente cancellata. Si tentò di assorbirla modificandone il senso tramite l’istituzione del giorno di Ognissanti l’1 Novembre e, in seguito, della commemorazione dei defunti il 2 Novembre.

Verso la metà del XIX secolo, a causa di una terribile carestia, molti irlandesi partirono per gli Stati Uniti, dove crearono una forte comunità con tradizioni molto vive, compresa quella del 31 ottobre. Ben presto Halloween si diffuse anche negli USA e poi, grazie anche al cinema e alla Tv, in tutto il mondo, ma perdendo ormai i suoi significati religiosi e rituali.

Ai festeggiamenti per Halloween, purtroppo, è legata la tragedia avvenuta a Seul, dove centinaia di persone sono morte o risultano disperse a causa della calca creatasi nella notte a Itaewon.