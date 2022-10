Hawaii in allerta: rischio eruzione per il vulcano Mauna Loa

MeteoWeb

Allerta alle Hawaii dopo che il più grande vulcano attivo al mondo ha dato segni di eruzione. Si tratta del Mauna Loa, a Big Island, la cui ultima attività risale al 1984. Anche se una eruzione non è imminente, gli esperti sono in guardia a causa di un aumento di terremoti in cima al cratere.

Secondo gli scienziati occorrerebbero solo poche ore per la lava per raggiungere le abitazioni in prossimità dei condotti vulcanici. “Niente panico – ha detto Talmadge Magno, dell’Hawaii County Civil Defense – ma siate solo consapevoli che se vivete ai pendii di Mauna Loa potrebbe esserci qualche tipo di disastro provocato dalla lava”.

Mauna Loa occupa il 51% della massa continentale di Big Island, è alto 4169 metri sopra il livello del mare ed è molto più grande del Kilauea che con un’eruzione nel 2018 distrusse oltre 700 abitazioni. Inoltre la sua ripidità fa sì che la lava scorra in modo veloce. Durante un’eruzione nel 1950 la lava arrivò all’oceano in meno di tre ore, ad una velocità di 24 km orari.