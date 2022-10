Ian Plimer: “l’emergenza climatica è una bugia, ecco 10 fatti validati”

MeteoWeb

“L’emergenza climatica è una bugia”. Lo sostiene a chiare lettere Ian Plimer, geologo australiano e Professore emerito di Scienze della Terra all’Università di Melbourne, che in un articolo apparso su Politico esprime “fatti, non opinioni” a sostegno della sua tesi. “Fatti ripetibili e validati”, scrive prima di passare in rassegna 10 punti diversi.

“Fatto n. 1: Nessuno ha mai dimostrato che le emissioni umane di anidride carbonica guidano il riscaldamento globale. Per più di due decenni, ho chiesto agli scienziati questa prova. Se dimostrato, dovrebbe anche essere dimostrato che le emissioni naturali di anidride carbonica, il 97% del totale annuale, non determinano il riscaldamento globale. Anche questo non è mai stato fatto.

Fatto n. 2: La chimica di base e il carotaggio del ghiaccio mostrano che dopo un aumento naturale della temperatura, l’anidride carbonica atmosferica aumenta 650-6000 anni dopo, eppure ci viene detto che friggeremo e moriremo a causa delle emissioni di anidride carbonica umana. Questa è una menzogna.

Fatto n. 3: Il principale gas serra atmosferico è il vapore acqueo. Quando l’acqua evapora, ad esempio dagli oceani, richiede calore per convertirsi in vapore. Quando il vapore acqueo si condensa in pioggia, neve o grandine, viene rilasciata esattamente la stessa quantità di calore. L’atmosfera terrestre contiene fino al 4% di vapore acqueo e funziona come un gigantesco condizionatore d’aria.

Fatto n. 4: Sin dai tempi di Cristo, ci sono state migliaia di previsioni sulla fine del mondo. Se una sola previsione fosse corretta, non saremmo qui. Tutte le previsioni climatiche nel XX e XXI secolo erano errate.

Fatto n. 5: I climi del passato sono stati ciclici con quello tettonico (400 milioni di anni), galattico (143 milioni di anni), orbitale (100.000, 40.000 e 23.000 anni), solare (cicli di 11 anni di forza variabile), oceanico (60 anni) e marea lunare (18,6 anni) con massicci vulcani esplosivi. I cicli non sono cambiati perché gli esseri umani sono vivi oggi e non possono essere cambiati da sentimenti, ideologia o leggi.

Fatto n. 6: C’è stato ghiaccio sulla Terra per meno del 20% del tempo. Nel corso della storia, ci sono state sei grandi ere glaciali in cui il ghiaccio si è espanso durante la glaciazione e si è ritirato durante i periodi interglaciali. Attualmente siamo in un’era glaciale iniziata 34 milioni di anni fa. L’attuale periodo interglaciale iniziò 14.400 milioni di anni fa nell’emisfero settentrionale e noi eravamo al picco dell’attuale periodo interglaciale 7000-4000 anni fa nell’Optimum dell’Olocene.

Fatto n. 7: Rispetto alla temperatura globale odierna, il pianeta si è riscaldato negli ultimi 14.400 anni, raffreddandosi dall’Optimum dell’Olocene, raffreddandosi dai tempi di Gesù, riscaldandosi dai tempi dei Vichinghi, raffreddandosi dal Medioevo e riscaldandosi dalla piccola era glaciale che raggiunse il picco 300 anni fa nel Minimo di Maunder. Dall’intenso uso del carbone durante la Rivoluzione Industriale circa 170 anni fa, il pianeta ha avuto tre lievi riscaldamenti, due lievi raffreddamenti e un periodo di stasi. Se le emissioni umane di anidride carbonica determinano il riscaldamento, non ci sarebbe dovuto essere alcun raffreddamento o stasi.

Fatto n. 8: Le emissioni di anidride carbonica sono aumentate durante la Seconda Guerra Mondiale, un periodo di raffreddamento. Durante la crisi finanziaria globale e l’epidemia di COVID, le emissioni di anidride carbonica si sono ridotte a causa della contrazione dell’industria e dei viaggi, ma la temperatura è aumentata.

Fatto n. 9: L’anidride carbonica è cibo per le piante. Se l’anidride carbonica atmosferica si dimezzasse, non ci sarebbe vita vegetale sulla Terra e quindi nessuna vita animale. È un gas incolore, inodore, insapore e non velenoso. Respiriamo lo 0,04% di anidride carbonica e, come risultato del metabolismo di cibi e bevande contenenti carbonio, espiriamo il 4% di anidride carbonica. Se fosse tossico, le persone morirebbero baciandosi, bevendo una bibita gassata o mangiando pane.

Fatto n. 10: L’Australia è già alle emissioni zero perché l’assorbimento di anidride carbonica da parte di praterie, colture, pascoli, foreste, suoli e acque della piattaforma continentale è di gran lunga maggiore delle emissioni umane. C’è un numero finito di atomi di carbonio derivati dall’atmosfera nell’erba mangiata dai bovini che si trasformano in carne, gas, liquidi, ossa, corna e pelli. La maggior parte di questo carbonio viene restituito all’atmosfera. Usando la pelle, sequestriamo gli atomi di carbonio e quindi l’allevamento di carne bovina salva il pianeta”.

“Gli attivisti marxisti verdi hanno catturato il linguaggio con termini come crisi/emergenza climatica, cattura del carbonio, transizione ed emissioni zero, ma non vivono nelle caverne come cacciatori-raccoglitori. Questi ipocriti emettono anidride carbonica per volare in giro per il mondo per dare lezioni a coloro che considerano moralmente inferiori e supportano l’energia eolica e solare e i veicoli elettrici come meccanismo per trasferire denaro dai poveri ai ricchi”, scrive Plimer.

“Il sostegno alle energie rinnovabili significa che gli attivisti sono contenti dell’inquinamento diffuso intorno alle turbine eoliche da parte del tossico bisfenolo A, degli uccelli e dei pipistrelli fatti a fette, della sterilizzazione dei pascoli e dello scarico di pale di turbine tossiche che avvelenano il suolo e i corsi d’acqua”.

“Stiamo raccogliendo i frutti di 50 anni di banalizzazione dell’istruzione, alterazione dei dati sulla temperatura primaria e rifiuto del buon senso come politica di estrema destra. C’è stato un tentativo deliberato di spaventare i giovani male istruiti usando bugie su un’ipotetica emergenza climatica da parte dei media mainstream che agiscono acriticamente come stenografi per i Verdi. È tempo di resistere alla truffa della politica ideologica e della crisi energetica creata dalla politica”, conclude Ian Plimer.