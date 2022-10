MeteoWeb

Un incendio sta divampando in un appartamento di Bolzano, in via Maso della Pieve. Sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme sono partite da una stanza al terzo piano di un palazzo: il fumo ha interessato tutto l’edificio in breve tempo.

Alcuni residenti, rifugiatisi sul balcone, sono stati soccorsi dai pompieri con un’autoscala. Il palazzo è stato evacuato. Al momento non si hanno notizie su eventuali feriti o vittime.