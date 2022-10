Iran, enorme incendio vicino al lago del parco Eram: panico a Teheran | VIDEO

MeteoWeb

Un enorme incendio è divampato in una struttura vicino al lago del parco Eram a Teheran, in Iran. I video che circolano sui social media, visibili nel link in calce all’articolo, mostrano l’entità del vasto rogo, che secondo i media locali ricorda l’incendio scoppiato al grattacielo Telecom a Changsha, in Cina, il mese scorso.

In base a quanto si apprende, intorno alle 15 ora italiana è suonato un allarme antincendio ed è stato dato l’allarme. Non si sa ancora quante persone sono rimaste coinvolte.

یک ساعت پیش یه عالمه صدای آژیر آتش‌نشانی اومد ، الان فهمیدم کجا میسوزه و دود چی از پنجره معلومه.#مهسا_امینی https://t.co/73VJZbjrBF — میو‌میو (@Irissandlilies) October 7, 2022

In base a quanto si legge sul sito del quotidiano riformista iraniano “Shargh“, l’incendio è divampato in un edificio di quattro piani che si affaccia sul lago situato all’interno del parco di divertimenti. L’edificio era da tempo in stato di abbandono. Al momento non è chiara la dinamica del rogo, che avviene mentre l’intero Iran e la capitale Teheran sono da tre settimane teatro della più vasta e capillare ondata di proteste dal 1979. Le proteste sono iniziate a seguito della morte, avvenuta lo scorso 16 settembre, della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana.

Articolo in aggiornamento