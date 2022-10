Incendio a Roma, all’altezza della stazione Termini: nube di fumo sulla città | FOTO

MeteoWeb

Un grosso incendio è divampato all’altezza della stazione Termini e di piazza Indipendenza a Roma. Una grande colonna di fumo nero si sta levando sulla città ed è visibile da piazza della Repubblica e via Cernaia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Ad andare a fuoco, alcuni scooter parcheggiati in via Marsala all’altezza di via Marghera, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Si avverte un forte odore di plastica bruciata. Una nube di fumo avvolge via Marsala. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Polizia. Un capannello di curiosi e passanti sta assistendo alle operazioni di spegnimento.

Il rogo, riferiscono i Vigili del Fuoco, ha coinvolto 10 motorini parcheggiati a via Marsala, proprio di fronte all’ingresso della stazione. Colpita dalle fiamme anche la baracca di un senza fissa dimora. Evacuato un bar a pochi passi. Soccorsa una donna che ha inalato fumo, mentre per precauzione è stata chiusa al traffico via Solferino. Al momento non risulta nessun ferito.