MeteoWeb

Incidente ieri pomeriggio sul Monte Livata: un 29enne di Subiaco è stato sbalzato a terra dalla slittinovia, durante la discesa, per cause da accertare. Soccorso da un’eliambulanza, è stato portato al Policlinico Gemelli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata per un politrauma.

Sul posto i carabinieri che hanno verificato la regolarità delle autorizzazioni e delle manutenzioni. L’impianto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.