Incredibile incidente a Venezia: catamarano va a sbattere contro l’Amerigo Vespucci

Incredibile incidente nautico ieri sera a Venezia: un catamarano in manovra ha urtato l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, in questi giorni ormeggiata nella città lagunare, in Riva San Biasio, in occasione del XIII Trans-Regional Seapower Symposium.

L’impatto sarebbe stato causato da un errore di manovra, avvenuto a bassa velocità: il catamarano avrebbe urtato parte del bompresso della Vespucci ma nel contatto non si sarebbero registrati danni alla nave scuola. Il comandante del catamarano, facendo una virata in prossimità della Vespucci, non ha calcolato che, per l’altezza, uno degli alberi non avrebbe potuto evitare l’impatto con l’albero bompresso a prua della nave.

Il catamarano turistico Venice Cat ha riportato la rottura delle vele. Non si sono registrati feriti.