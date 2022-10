“Spiegheremo l’inspiegabile”: la NASA fa sul serio, al via indagine sugli UFO

MeteoWeb

I fenomeni aerei non identificati (UAP), popolarmente conosciuti come UFO, sono di interesse sia per la sicurezza nazionale che per la sicurezza aerea. La NASA ha avviato uno studio indipendente che si allinea con uno degli obiettivi dell’Agenzia per garantire la sicurezza dei velivoli. Lo studio è iniziato il 24 ottobre 2022 e sarà condotto da 16 membri del team.

“Esplorare l’ignoto nello Spazio e nell’atmosfera è al centro di ciò che siamo alla NASA,” ha affermato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Science Mission Directorate presso il quartier generale della NASA. “Capire i dati che abbiamo sugli UAP è fondamentale per aiutarci a trarre conclusioni scientifiche su ciò che sta accadendo nei nostri cieli“. “I dati sono il linguaggio degli scienziati e rendono l’inspiegabile, spiegabile“.

Nel corso di 9 mesi, i membri del team UAP della NASA getteranno le basi per studi futuri sulla natura degli UAP per l’Agenzia e altre organizzazioni. Per fare ciò, identificheranno il modo in cui i dati raccolti da enti governativi civili, quelli commerciali e quelli provenienti da altre fonti possono essere potenzialmente analizzati per far luce sugli UAP. Consiglieranno quindi una tabella di marcia per la potenziale analisi dei dati UAP da parte dell’Agenzia in futuro.

Lo studio si concentrerà esclusivamente su dati non segreti. Un rapporto completo contenente i risultati del team sarà reso pubblico a metà del 2023.

Il funzionario della NASA responsabile dell’organizzazione dello studio è Daniel Evans, assistente vice amministratore associato per la ricerca presso il Science Mission Directorate della NASA. “La NASA ha riunito alcuni dei principali scienziati del mondo, professionisti dei dati e dell’intelligenza artificiale, esperti di sicurezza aerospaziale, tutti con un incarico specifico, che è quello di dirci come applicare il focus completo della scienza e dei dati agli UAP,” ha spiegato Evans. “I risultati saranno resi pubblici insieme ai principi di trasparenza, apertura e integrità scientifica della NASA“.

I membri del team della NASA sugli UAP sono: David Spergel, Anamaria Berea, Federica Bianco, Paula Bontempi, Reggie Brothers, Jen Buss, Nadia Drake, Mike Gold, David Grinspoon, Scott Kelly, Matt Mountain, Warren Randolph, Walter Scott, Joshua Semeter, Karlin Toner e Shelley Wright.