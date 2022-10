Tragedia in India, le drammatiche immagini del crollo del ponte | VIDEO

MeteoWeb

Sono diventate virali le drammatiche immagini del momento del crollo del ponte pedonale in India. Alcune telecamere presenti sul posto hanno ripreso i pochi secondi prima del crollo. Nella tragedia hanno perso la vita oltre 130 persone, cadute nel fiume Gujarat. Le squadre militari stanno ancora cercando le persone disperse. Il ponte sospeso di epoca coloniale era stato riaperto da pochi giorni. In precedenza era rimasta chiuso per riparazioni. I funzionari locali hanno detto che il ponte ha ceduto perché sovraccarico di turisti, che si trovavano sul luogo per la stagione dei festival indù.