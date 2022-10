Rara infezione da ameba mangia-cervello: morto ragazzo in Nevada

MeteoWeb

Un ragazzo in Nevada (USA) è morto a causa di una rara infezione da ameba mangia-cervello che probabilmente ha presto sul lato dell’Arizona del Lago Mead: lo ha riferito il Southern Nevada Health District (SNHD) mercoledì 19 ottobre.

“Le mie condoglianze vanno alla famiglia di questo giovane,” ha affermato il dott. Fermin Leguen, ufficiale sanitario del distretto. “Voglio rassicurare il pubblico sul fatto che questo tipo di infezione è un evento estremamente raro. So che questo non porta conforto alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento“.

L’ameba mangia-cervello e la PAM

L’ameba mangia-cervello Naegleria fowleri vive nel suolo e nell’acqua dolce calda, laghi compresi, e provoca una malattia rara che colpisce il cervello e il midollo spinale, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. La malattia, chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM), è quasi sempre fatale. Tra il 1962 e il 2021, 154 residenti negli Stati Uniti hanno avuto la PAM e solo 4 sono sopravvissuti.

Le persone non possono essere infettate da N. fowleri ingoiando l’ameba o interagendo con qualcuno con la PAM. Invece, ciò accade quando l’organismo microscopico entra nel naso e si fa strada verso il cervello attraverso il nervo olfattivo, che trasmette le informazioni sugli odori dal naso al cervello, secondo i CDC. I sintomi dell’infezione emergono tra uno e 12 giorni dopo l’esposizione e le persone in genere muoiono da uno a 18 giorni dopo l’inizio dei sintomi.

Il bambino, della contea di Clark, ha sviluppato sintomi circa una settimana dopo aver visitato il Lago Mead all’inizio di ottobre, secondo l’SNHD. I primi sintomi dell’infezione includono forti mal di testa, febbre, nausea e vomito, e i sintomi successivi includono torcicollo, convulsioni, stato mentale alterato, allucinazioni e coma, riportano i CDC.

Nel complesso, la PAM rimane una malattia molto rara e le possibilità di contrarre l’infezione sono estremamente basse. Tuttavia, “le persone dovrebbero sempre presumere che vi sia un rischio di infezione ogni volta che si entra in acqua dolce calda,” hanno sottolineato i CDC.