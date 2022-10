Infezioni da listeria, 4 morti e decine di segnalazioni: “pericolo per i consumatori”

MeteoWeb

Sono giorni di particolare attenzione e preoccupazione per la diffusione del batterio Listeria, rinvenuto, da agosto, in wurstel di carne avicola. L’allarme sul batterio è scattato il 2 agosto 2022 quando il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff) della Commissione europea ha ricevuto notifica da parte dell’Italia di un focolaio di Listeria monocytogenes ceppo ST 155, che contava al momento già 29 casi e due vittime, in particolare nei territori della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

Ad oggi, le persone contagiate e affette dalla malattia sono in aumento e, purtroppo, risulta in salita anche il numero di decessi dovuti al batterio killer, ad oggi almeno 4.

“Sono molteplici le segnalazioni di questi giorni di consumatori che, dopo aver consumato wurstel di pollo, hanno avuto sintomatologie avverse – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – la tutela della salute dei consumatori deve essere messa prima di tutto. Tutti coloro che hanno consumato i wurstel (o qualsiasi prodotto alimentare) contaminato dalla Listeria e che riescano a fornire la prova dell’acquisto/consumo dell’alimento possono scriverci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza. Inoltre, ci costituiremo parte civile nei procedimenti penali per la tutela degli interessi di tutta la classe dei consumatori”.