Inondazioni nel Sud/Est dell’Australia: Melbourne tra le zone più colpite | FOTO

La pesante ondata di maltempo che ha colpito il Sud/Est dell’Australia per diversi giorni ha iniziato ad attenuarsi, ma le inondazioni che ha provocato potrebbero avere determinato la morte di una persona: lo ha annunciato la polizia. Un uomo di 71 anni è stato “trovato morto nel cortile” della sua abitazione a Rochester, cittadina a Nord di Melbourne, ha riferito la polizia, aggiungendo che le circostanze esatte della morte sono ancora da stabilire.

In 3 Stati dell’Australia sudorientale le inondazioni hanno sommerso auto e allagato le case, con la periferia di Melbourne tra le zone più colpite. Ordini di evacuazione restano in vigore per decine di località.