InSight aspetta la fine della tempesta di polvere su Marte: la missione è agli sgoccioli

La missione InSight della NASA, che dovrebbe concludersi nel prossimo futuro, ha visto un recente calo dell’energia generata dai suoi pannelli solari a causa di una gigantesca tempesta di polvere sull’emisfero meridionale di Marte. Osservata per la prima volta il 21 settembre 2022 dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA, la tempesta si trova a circa 3.500 chilometri da InSight e inizialmente ha avuto un impatto minimo sul lander.

La missione monitora attentamente il livello di energia del lander, che è in costante calo a causa dell’accumulo di polvere sui suoi pannelli solari. Entro lunedì 3 ottobre, la tempesta era diventata abbastanza grande e sollevava così tanta polvere che lo spessore della foschia polverosa nell’atmosfera marziana era aumentato di quasi il 40% intorno a InSight. Con meno luce solare che raggiunge i pannelli del lander, la sua energia è scesa da 425 wattora per giorno marziano (o sol) a soli 275 wattora per sol.

All’attuale tasso di scarico, il lander sarebbe in grado di operare solo per diverse settimane. Quindi, per risparmiare energia, la missione spegnerà il sismometro di InSight per le prossime due settimane.

“Eravamo al gradino più basso della nostra scala in termini di energia. Ora siamo al piano terra“, ha affermato il project manager di InSight, Chuck Scott del Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Se riusciamo a superare questo, possiamo continuare a operare in inverno, ma mi preoccuperei della prossima tempesta che arriverà“.

Il team aveva stimato che la missione di InSight sarebbe terminata tra la fine di ottobre di quest’anno e gennaio 2023, sulla base delle previsioni di quanto la polvere sui suoi pannelli solari ridurrà la sua produzione di energia. Il lander ha da tempo superato la sua missione principale ed è ora vicino alla fine della sua missione estesa, conducendo attività scientifica “extra” misurando i terremoti, che rivelano dettagli sull’interno profondo del Pianeta Rosso.

La tempesta sembra in decadimento

Ci sono segnali che questa grande tempesta regionale ha raggiunto il picco ed è entrata nella sua fase di decadimento. Lo strumento Mars Climate Sounder di MRO, che misura il riscaldamento causato dalla polvere che assorbe la luce solare, vede rallentare la crescita della tempesta. E le nuvole che sollevano polvere osservate nelle immagini dalla fotocamera Mars Color Imager dell’orbiter, che crea mappe globali giornaliere del Pianeta Rosso ed è stato il primo strumento a individuare la tempesta, non si stanno espandendo così rapidamente come prima.

Questa tempesta regionale non è una sorpresa: è la terza tempesta del suo genere che si è vista quest’anno. In effetti, le tempeste di polvere di Marte si verificano in ogni momento dell’anno marziano, anche se molte di esse – e più grandi – si verificano durante l’autunno e l’inverno settentrionale, che sta volgendo al termine.

Studiare le tempeste di Marte

Nelle tempeste di polvere di Marte, i venti possono soffiare fino a circa 100km/h ma l’aria marziana è abbastanza sottile da avere solo una frazione della forza delle tempeste sulla Terra. Per lo più, le tempeste sono caotiche: lanciano polvere fluttuante in alto nell’atmosfera, che lentamente scende di nuovo, a volte impiegando settimane.

In rare occasioni, gli scienziati hanno visto tempeste di polvere trasformarsi in eventi di polvere che circondano il pianeta, che coprono quasi tutto Marte. Una di queste tempeste di polvere a scala planetaria ha posto fine a Opportunity, rover a energia solare della NASA, nel 2018.

Poiché sono a propulsione nucleare, i rover Curiosity e Perseverance della NASA non hanno nulla di cui preoccuparsi in termini di una tempesta di polvere che colpisce la loro energia. Ma l’elicottero Ingenuity a energia solare ha notato l’aumento generale della foschia di fondo.

Oltre a monitorare le tempeste per la sicurezza delle missioni della NASA sulla superficie marziana, MRO ha trascorso 17 anni a raccogliere dati inestimabili su come e perché si formano queste tempeste.

La missione Insight

La missione Insight, lanciata nel maggio del 2018, è arrivata sul suolo di Marte sei mesi dopo. Inizialmente doveva avere una durata di due anni, ma poi è stata prolungata di altri due anni. Il lander ha così potuto proseguire la sua attività scientifica, continuando a registrare terremoti che forniscono preziose informazioni sulla struttura interna del pianeta.