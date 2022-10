Integratore contaminato da cloroetanolo: scatta il richiamo

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un integratore alimentare contaminato da cloroetanolo. Si tratta del prodotto Gorever Lycium plus, a marchio Forever Living Products. Il lotto richiamato è il n°240122K e 240122D. L’integratore è venduto in flaconi da 100 compresse.

Nel motivo del richiamo dell’integratore si legge: “Il nostro controllo di qualità post-vendita sul mercato indica che questi lotti contengono tracce di cloroetanolo che supera i limiti consentiti dall’Ue“. “Con un consumo frequente la nocività” per la salute “non può essere esclusa“, si legge tra le avvertenze. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto devono dunque riconsegnarlo al punto vendita.