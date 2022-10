Io Non Rischio: 15 e 16 ottobre giornate dedicate alle buone pratiche di protezione civile

MeteoWeb

Al via domani la dodicesima edizione della Campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”: sabato 15 e domenica 16 ottobre nelle piazze di circa 600 Comuni italiani il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile.

Il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, nelle due giornate visiterà alcune delle piazze presenti sul territorio nazionale e incontrerà i volontari e le volontarie di protezione civile impegnati nell’iniziativa. Domani, sabato 15 ottobre, il Capo Dipartimento alle ore 10.30 aprirà a Roma la Campagna “Io non rischio” in piazzale del Colosseo (accanto all’Arco di Tito); sempre a Roma, alle ore 12.00, sarà in piazza di Villa Carpegna per visitare i gazebi dedicati al rischio alluvione; da qui raggiungerà l’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini (via della Vasca Navale 58) per concludere la “Diretta Nazionale Io non rischio”, in streaming sul canale YouTube del Dipartimento, evento che nella mattinata, a partire dalle ore 11, offrirà ai cittadini spunti di riflessione e approfondimenti utili sul tema del rischio.

Nella giornata di domenica 16 ottobre il Capo Dipartimento si recherà ad Asti dove, alle ore 10.00, incontrerà il volontariato e la cittadinanza in piazza Vittorio Alfieri (altezza via Leone Grandi); alle ore 16.00 concluderà gli incontri con i volontari e le volontarie a Carpi (Mo) in piazza dei Martiri 27, spazio dedicato ai rischi alluvione, terremoto, maremoto.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.